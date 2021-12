Portatori di Gioia: Scicli, armonia ed incanto a Natale 

Domenica 19 dicembre l’associazione “Portatori di Gioia” apre il periodo festivo a Scicli con un ricco programma: a partire dalle ore 17 si esibiranno gli artisti di strada in via Francesco Mormino Penna, gli Amici Motociclisti Scicli faranno la sfilata, ormai giunta alla terza edizione, dei Babbo Natale in moto e, con il sottofondo di musiche natalizie grazie a una band dal vivo, omaggeranno i bambini presenti con un pandorino. Inoltre, sarà presente il banchetto della colletta alimentare in collaborazione con il Vespa Club Sampieri. Alle ore 19, infine, il “Gran Concerto di Natale” a Palazzo Spadaro con il Maestro Marcello Giordano Pellegrino.

“Sarà la musica che parlerà al cuore della gente, io sarò il mezzo. Sarà un concerto esclusivo e magico, come il Natale”, queste le parole del Maestro Marcello Giordano Pellegrino sul concerto.

Al concerto prenderà parte anche la giovanissima ballerina Elena Pellegrino che ballerà sulle note de “L’Equilibrista”, famoso brano composto per pianoforte dal M° Marcello Giordano Pellegrino.

Per la limitatezza dei posti nel salone di Palazzo Spadaro, verrà allestito un maxi schermo in Piazza Municipio per consentire a tutti di assistere al concerto pianistico in cui il Maestro eseguirà i motivi più classici e più evocativi della festa unitamente a quelle musiche del mondo cinematografico internazionale.

“Un incanto”, come riferisce il Presidente Giuseppe Zisa dell’associazione “Portatori di Gioia”, “che, oltre a tenerci lontano dalle preoccupazioni legate alla pandemia, ci fa ritrovare nella musica e nel volto dei bambini quella gioia di stare insieme e quella forza che solo il Natale riesce a dare”.