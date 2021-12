“PNRR e scuola: attivi i primi 4 bandi per gli enti locali”

“Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gli enti locali hanno nuove concrete opportunità per rendere gli edifici scolastici più sicuri, innovativi e rispondenti alle esigenze degli alunni e del personale scolastico. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i primi quattro avvisi che rientrano nel Piano Straordinario del Ministero dell’Istruzione collegato al PNRR e sono relativi a questi ambiti: potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola; estensione del tempo pieno e mense; costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici; piano asili nido e scuole per l’infanzia”. Lo annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), dopo aver inviato una lettera ai sindaci della provincia di Ragusa e al commissario straordinario Piazza con i riferimenti dei bandi in questione.

“Il primo avviso- spiega la presidente – intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie alla nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, con il decreto di riparto del 2 dicembre scorso, alla Sicilia spettano 37.808.185,51 euro complessivi e gli enti locali possono presentare la candidatura entro il 28 febbraio prossimo.

L’avviso per aumentare la disponibilità di mense scolastiche – prosegue Lorefice – è volto a favorire la diffusione del tempo pieno, sempre più richiesto dalle famiglie, ed è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo e alle province per i convitti. Anche in questo caso le candidature andranno presentate entro il 28 febbraio prossimo. Per la Sicilia sono stati messi a disposizione 80.577.198,37 euro.

Il terzo avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione – aggiunge – mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante la sostituzione di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti, per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi. Il bando è aperto a tutti gli enti locali, che possono presentare le candidature entro l’8 febbraio prossimo. In questo caso le risorse destinate alla Sicilia sono pari a 66.033.693,77 euro.

Con il quarto avviso si intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Alla Sicilia andranno 55.357.453,38 euro per le scuole dell’infanzia e 276.497.798,61 per gli asili nido.

L’avviso è aperto alla partecipazione di tutti i comuni, che possono presentare le candidature entro il 28 febbraio prossimo.

Lorefice ricorda inoltre: “A questi primi avvisi che si inseriscono nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ne seguirà un successivo relativo al Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole; per tutti i bandi i criteri di riparto delle risorse tra le Regioni danno priorità agli investimenti nel Mezzogiorno, con l’intento di recuperare il divario ancora esistente con il Nord.

Ci troviamo di fronte a un programma straordinario e molto ambizioso di interventi da cui mi auguro possano avvalersi tutti i Comuni della nostra Provincia, così come il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per superare le criticità, realizzando una svolta nelle infrastrutture, nei servizi e nell’offerta didattica.” Conclude Lorefice.

