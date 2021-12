Pubblicato il nuovo singolo del cantante modicano Guglielmo Rosa

E’stato pubblicato il nuovo lavoro del cantautore modicano Guglielmo Rosa, in arte G.Rose. Il singolo è intitolaro “Equilibrio”, scritto dallo stesso Rose, prodotto da Santos, con il contributo alla chitarra di Aaron Loud.

Rose, 21 anni, durante l’adolescenza fa parte di collettivi musicali di zona; a novembre 2018 inizia la propria carriera con l’amico e produttore Santos.

Frequenta il Liceo e dopo si trasferisce a Milano, dove studia “Filosofia” e dà seguito al suo progetto musicale.

Dopo 3 video su YouTube, un EP sui digital stores e vari singoli, è uscito, come detto, il 26 novembre 2021 “Equilibrio”.

Questo, il testo integrale di “Equilibrio”:



Sotto gli occhi di tutti

Me ne assumo il rischio

Se gli occhi vedono peccati

Nessuno l’ha visto

Credi nei sogni o in cosa

tempo, denaro, Rolex

Qui non esiste il caso

Voglio arrivare al cielo

Non come noi la storia è diversa

Non dare senso a una sporca vendetta

Cerchi il perdono , senza perdono

Fuori dalla festa

La vita sorride nel male c’è sempre qualcosa di buono

Quella cicatrice ricorda quello da non fare di nuovo

Sorry mami non ci siamo sentiti ma va tutto a posto il mondo è nostro

Adesso è il momento non c’è più tempo

Resto in equilibrio

Rit.

Non è grazie a te , ma è grazie a me

Mica grazie a dio

Sono senza ali resto in aria in l’equilibrio

sto credendo in me mica credo a te non sei necessario

Lei mi cerca ciò che vuole è il mio equilibrio

È passato tempo

Tempo non sento non vedo e non parlo

Poche certezze dita di una mano

Ti sento vicino ma siamo lontano *

cosa è rimasto là sotto?

Corse, contante di corsa

Ho tutto dentro la borsa

Voglio cambiare sto posto

Rispetto e famiglia le cose per sempre

Non sono cose a cui puoi rinunciare

Mi batto il petto e spezzo le collane

Corro a 200 sopra la statale

dimmi, che vuoi? il futuro è incerto

è per questo che è bello

Trovare un senso, un casino immenso

Giungla di cemento

Rit:

Non è grazie a te , ma è grazie a me

Mica grazie a dio

Sono senza ali resto in aria in l’equilibrio

sto credendo in me mica credo a te non sei necessario

Lei mi cerca ciò che vuole è il mio equilibrio

Salva