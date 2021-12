Pozzallo. Pubblicato bando per servizio di refezione scolastica

È stato pubblicato sul sito del Comune di Pozzallo il bando di gara per affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023 con scadenza 27 dicembre.

A partire dal mese di Gennaio 2022, il servizio continuerà con un nuovo menù.

Il bando prevede alcune novità con l’obiettivo di migliorare qualitativamente il servizio tra questi, per citarne alcuni, l’introduzione di due menù, uno estivo e uno invernale, particolare attenzione all’introduzioni di derrata alimentari di produzione biologica a filiera corta integrata IGP e DOP e comunque rispettosi dei criteri ambientali minimi (CAM) che forniscono alle Amministrazioni Comunali le linee per i servizi di ristorazione scolastiche.

“Si è tentano con questo avviso di venire incontro alle esigenze dei nostri bambini cercando di aumentare sempre più la qualità e a diversificare le pietanze proposte “ afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione.

Salva