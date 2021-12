Santa Croce calcio ritrova il successo e tenta impresa nel derby

Per il Santa Croce calcio era importante conquistare i tre punti e con prima vittoria esterna della stagione l’obiettivo è stato centrato. Una vittoria e tre punti che fanno fare un bel salto ai biancazzurri che superano in classifica la Virtus Ispica, piazzandosi al quintultimo posto della graduatoria che in questo momento vuol dire salvezza diretta. Naturalmente in questo momento della stagione è troppo presto per fare calcoli, ma, bisogna non guardare la classifica, abbassarsi la testa e cercare di macinare quanti più punti possibile. Ritornando alla gara di oggi, contro i giovanissimi dell’Atletico Catania il Cigno ha dovuto aspettare la ripresa per passare in vantaggio e dilagare nel finale. I locali con una squadra costituita da tutti juniores ha tenuto testa per tutto il primo tempo, impedendo all’undici biancazzurro di passare in vantaggio. Nella ripresa la gara si è sbloccata subito e nel giro di centoventi secondi il Cigno è andato in rete con Fernandes e ha raddoppiato con Garcia. La gara quindi si è messa sui binari giusti e mister Lucenti in vista del recupero di mercoledì pomeriggio contro il Ragusa, ne ha approfittato ruotando i suoi uomini e risparmiando coloro che forzatamente dovranno per forza scendere in campo mercoledì. Ottimo l’esordio dei nuovi arrivati Mancuso e Vassallo i quali si sono ben comportati e amalgamati subito nel gruppo biancazzurro.

“Negli spogliatoi avevo detto ai ragazzi che questa sarebbe stata una gara delicata e che era indispensabile conquistare l’intera posa in palio. – commentava a fine gara Gaetano Lucenti – Dopo un primo temo un po’ così, dove, abbiamo sprecato tanto, siamo rientrati negli spogliatoi con maggiore consapevolezza sui nostri mezzi. Così ad inizio ripresa siamo riusciti a sbloccarci, con la rete di Fernandez e due minuti dopo abbiamo raddoppiato con Garcia. La gara così si è messa in discesa e siamo andati in scioltezza fino alla fine riuscendo a trovare anche la terza rete. Sono soddisfatto perché i ragazzi non si sono risparmiati, nonostante, giocassimo contro una squadra imbottita di giovani, ma, l’importante era la conquista dei tre punti e questo obiettivo è stato raggiunto. Adesso ci prepariamo alla gara di recupero di mercoledì contro il Ragusa, cercando di recuperare una gara che si è messa male già nei primi minuti di gioco. Riprenderemo dal 26’ del primo tempo e cercheremo di raddrizzare la gara per cercare di conquistare un risultato positivo che per noi sarebbe importante. Sarà difficile e non sarà per nulla semplice perché giocheremo contro la potenziale capolista (con i tre punti gli iblei balzerebbero in testa), dopo la sconfitta dell’Igea contro il Siracusa. Dobbiamo cercare di recuperare il gol di svantaggio nonostante saremo in inferiorità numerica, non abbiamo nulla da perdere e quindi dobbiamo provarci e soprattutto crederci”.

La gara di recupero contro il Ragusa sarà disputata mercoledì pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Kennedy”. La società comunica a tutti coloro che hanno acquistato il ticket domenica 28 Novembre di conservarlo e mostrarlo all’ingresso dello stadio. La gara ricomincerà dal 26’ del primo tempo sul punteggio di 0-1 per il Ragusa e l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di super Green Pass e non saranno ammessi allo stadio coloro che presenteranno il certificato di tampone.

