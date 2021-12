Mario Marino si candida a sindaco di Scicli, per le imminenti elezioni amministrative. A sostegno della candidatura le liste della Coalizione moderata Scicli al Centro, SiAmo Scicli, Libertà Popolare e Obiettivo Comune. “Questa è l’ora in cui le donne e gli uomini liberi e di buona volontà si assumono le proprie responsabilità per servire la comunità di appartenenza – si legge in una nota congiunta – . È necessario cambiare passo, guardare le cose con grande impegno, coraggio e senso di responsabilità, ma anche con grande fiducia verso la forza, l’onestà e la cultura del lavoro che contraddistinguono Scicli e gli sciclitani, verso le speranze, i sogni e le idee dei nostri giovani. È necessario cambiare passo nella gestione amministrativa dell’Ente, ripartendo da un nuovo patto di collaborazione tra l’Ente ed il cittadino, in cui il Comune è al servizio del cittadino e non viceversa. Un cambio di passo che coinvolga anche gli uffici comunali, tramite una riorganizzazione degli stessi ed una vera digitalizzazione e formazione degli impiegati, sviluppando anche delle convenzioni con le Università per coinvolgere giovani laureandi. Rimettere al centro il buongoverno, l’energia dei giovani, la cultura, la mobilità sostenibile, l’agricoltura, le borgate e le contrade”.

Dall’agricoltura al turismo, dallo sviluppo digitale alla realizzazione/completamento delle opere pubbliche, serve rilanciare l’economia cittadina, che potrebbe conoscere un nuovo periodo di crescita occupazionale con le opportunità legate alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla partecipazione ai bandi europei ed alla corretta recezione dei finanziamenti regionali.

“Crediamo in una Scicli da amministrare rettamente, con fermezza e insieme con rispetto. Non possiamo e non dobbiamo sottrarci all’arduo compito di traghettare la comunità verso un futuro che possa essere all’altezza del glorioso passato della nostra Città. Con le nostre e le vostre idee dovremo far conoscere una nuova alba per Scicli. Contano la qualità delle decisioni ed il coraggio delle visioni, non la durata di un’amministrazione o il colore politico di appartenenza. Questo è lo spirito che deve muovere tutti i cittadini di buona volontà che si mettono a servizio della propria comunità, accomunati da una superiore consapevolezza di un compito eguale e da una responsabilità comune, ovvero la guida di una comunità, la guida di Scicli”.

Salva