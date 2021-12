Confimprese Ragusa.“Ok super green pass ma no ad altre chiusure”

“Tendenzialmente favorevoli all’introduzione di un green pass a due marce per i clienti, se questo consentirà di evitare ulteriori chiusure. La priorità è tenere aperti i nostri locali”. Non usa mezzi termini il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti, a proposito del super green pass, e invita il governo ad essere più incisivi sul piano della comunicazione. “Le nostre preoccupazioni sono legate ad una eventuale chiusura generalizzata così come è accaduto nel recente passato – spiega Occhipinti – le nostre attività, duramente colpite durante il primo e secondo lockdown, non possono pagare per gli errori altrui”. Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. La certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro. Prevista anche la riduzione della validità del green pass da 12 a 9 mesi. La svolta del super green pass in Italia si ripercuote, inevitabilmente, anche sul lavoro di baristi e ristoratori. “Le raccomandazioni li rivolgiamo anche ai nostri associati e non solo – commenta il presidente provinciale di Confimprese – ad osservare in maniera scrupolosa le normative vigenti. L’ingresso nelle attività, dal 6 dicembre, è consentito solo ai possessori di certificazione verde rinforzata. Le restrizioni, per definizione, non fanno mai piacere, ma non ci sono alternative”.

Salva