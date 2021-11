Giornata mondiale per lotta contro l’Aids. Iniziative dell’Asp

RAGUSA. Per celebrare la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, anche quest’anno, l’Azienda Sanitaria di Ragusa, aderisce attivamente alle iniziative di prevenzione per contrastare la malattia.

Un fitto programma di iniziative coinvolge diverse Unità Operative dell’ASP che hanno organizzato a partire dal 27 novembre 2021 incontri nelle scuole, screening nelle piazze, Centro Commerciale e nelle Unità Operative di Ginecologia e Ostetricia dei tre presidi ospedalieri: “Giovanni Paolo II”, “Maggiore” e “Guzzardi”; Malattie Infettive di Modica e di Ragusa oltre ai Consultori della provincia; UOC Dipendenze Patologiche, UOEPSA, SIMT, e i Laboratori Analisi degli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e la Farmacia ospedaliera.

È un’occasione importante per fare prevenzione con i test gratis sia salivari che semiologici.

L’Aids si può trasmettere attraverso un rapporto sessuale non protetto, la trasfusione di sangue, trapianto di organi, siringhe non sterili, in gravidanza e allattamento.

Per visionare il programma:

https://www.asp.rg.it/news/2018-goditi-la-vita-1-dicembre-giornata-contro-l-hiv.html

