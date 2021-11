Il modicano Nanì tra i vincitori del Premio “Buonarroti”

L’artista modicano Andrea Nanì è tra i vincitori del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti 2021”. Sono state più di 2000 le candidature al concorso tra scrittori, poeti, fotografi, artisti e scultori. Nanì ha partecipato con la sua opera a pastello “Sleeping Woman” si è classificato quinto nella categoria “Pittura”.

La premiazione è avvenuta lo scorso 20 novembre a Seravezza, in provincia di Lucca, al Teatro delle Ex Scuderie Granducali di Palazzo Mediceo. Il premio è stato organizzato dall’Associazione Culturale “Arte per Amore” col fine di promuovere e valorizzare l’arte a livello qualitativo e le esperienze nazionale ed internazionali degli artisti partecipanti.

“Mi reputo molto soddisfatto del risultato ottenuto – dice l’interessato – . Ritengo sia come un piccolo tassello che si aggiunge alla realizzazione del mio sogno”.

Nanì oltre a dedicarsi ai suoi progetti si dedica anche ai lavori su commissione, potete visionare altre sue opere sui suoi social Facebook e Instagram come Andrea Nanì ART e @andrea.nani.art

