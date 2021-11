Modica, i carabinieri celebrano la Virgo Fedelis

Oggi i Carabinieri hanno onorato la Virgo Fedelis, patrona e protettrice dell’Arma. La Compagnia di Modica ha celebrato la Santa Messa in onore della Virgo Fedelis presso la Parrocchia Madonna delle Lacrime.

La celebrazione è stata presieduta da Mons. Angelo Giurdanella, Vicario Generale della Diocesi di Noto e concelebrata dal Parroco don Michele Fidone.

Presenti il nuovo comandante della Compagnia di Modica, il Capitano Francesco Zangla, il Vice Sindaco Saro Viola, diversi militari dell’Arma in servizio a Modica, e membri dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo.

Salva