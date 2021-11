Calcio, Eccellenza. Il Ragusa di misura sul Carlentini

Ci pensa ancora Belluso. Dopo la doppietta alla Virtus Ispica l’attaccante etneo mette al sicuro la vittoria contro il Carlentini con il suo sesto gol in campionato. Successo meritato per il Ragusa contro il Carlentini. E’ bastato un gol del solito Belluso (foto) per conquistare tre punti importanti. Il Carlentini è stato rintanato nella sua metà campo nella prima metà della gara e si è visto dalle parti di Cantarero solo dopo avere subito il gol. Il giovane portiere ragusano ha detto no a Carbonaro ed ha sbrogliato con sicurezza un paio di occasioni. Il Ragusa ha dovuto giocare senza Grasso, poi subentrato nella riresa, che accusa ancora un risentimento all’inguine ed ha poi subito l’infortunio a Marfella che è dovuto uscire dal campo per una possibile distorsione al ginocchio. L’unica occasione de carlentinesi è di Cacciola che su cross di Floro di testa mete fuori. Nella ripresa preme il Ragusa ed al 15’ arriva il gol. Floro calcia un angolo e mette sulla testa di Belluso che pizzica il pallone di quel tanto da superare Sanfilippo.

Ragusa-Carlentini: 1-0 Marcatore: 15’ st Belluso Ragusa: Cantarero, Marfella (10’st Messina), De Rios, Floro, Miano, Sferrazza, Battaglia, Sangarè, Randis, Belluso (20’st Grasso), Cacciola. A dispos. Di Martino, Veca, Borrometi, Trentacoste, Tiralongo, Buttigè. All. Raciti Carlentini: Sanfilippo, Spampinato, Quaranta, Caruso, Tornatore, D’Arrigo, Carbonaro, Lanza (25’ Intravaia), Sangiorgio, D. Scapellato, F. Scapellato. A disp. Ganci, Frixa, Vintaloro, Bertolo, Basile, Accardi, Leotta, S. Caruso. All. Coppa Arbitro: Comito di Messina Note: ammoniti Cacciola, Sangiorgio, Randis, Tornatore, Belluso

