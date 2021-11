Autostrada Siracusa-Ispica. Incidente mortale

Incidente mortale sull’autostrada Siracusa-Ispica, in prossimità dello svincolo di Cassibile. E’ avvenuto intorno alla scorsa mezzanotte. La vittima è il conducente di una Nissan Micra, Badr Elmahi, 27 anni, residente a Rosolini. A bordo altre due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale. L’uomo avrebbe perso il controllo il controllo del mezzo finendo sul guard-rail. Per i rilievi la Polizia Stradale di Siracusa, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Il veicolo è stato sequestrato.

Salva