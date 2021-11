Ragusa. 25 novembre al teatro con “Donna roccia, Donna sirena”

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Consulta Giovanile di Ragusa per l’occasione vuole esprimere un pensiero alle vittime di femminicidio, alle loro famiglie e a tutte le donne che quotidianamente subiscono qualsiasi forma di prevaricazione fisica, economica, psicologica o morale. Un impegno comune come giovani donne e uomini alla promozione di una educazione all’uguaglianza e al rispetto, incoraggiando politiche sociali mirate ed efficaci.

Per celebrare tale giornata la Consulta promuove, in collaborazione con la compagnia teatrale Go.do.T, la rappresentazione teatrale “Donna roccia, Donna sirena” che si terrà alle ore 21 presso il Centro Commerciale Culturale. Aprirà l’incontro Lisa Iudice, coordinatrice del centro ascolto della “casa delle donne” di Ragusa, che interverrà sul tema della relazione tossica. Un evento affinché questa ricorrenza diventi un momento di incontro e condivisione che concretamente lasci un segno.

