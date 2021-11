Pallamano: la KeyJey Ragusa gioca finalmente in casa

E’ la prima partita ufficiale di campionato tra le mura amiche, nel girone C di Serie A2, per la KeyJey Ragusa. Partita che, finalmente, potrà essere giocata dinanzi al proprio pubblico. Sabato, alle 19, il sette allenato da Mario Gulino se la vedrà con il Benevento sul parquet della palestra Sebastiano Parisi. I ragusani hanno preparato con molta attenzione questo match consapevoli della forza del Benevento che, tra l’altro, si presenterà in formazione tipo avendo recuperato tutti i propri acciaccati. I campani hanno quattro punti in classifica, contro i due dei ragusani che si sono imposti all’esordio in trasferta ai danni del Lanzara. “Stare in mezzo al proprio pubblico – dicono dalla KeyJey Ragusa – sarà una sensazione straordinaria. Proprio perché non li vogliamo deludere e vogliamo vivere insieme a loro momenti speciali, cercheremo di affrontare questo impegno con il dovuto piglio, sapendo che non sarà facile ma certi che i campani dovranno sudare le proverbiali sette camicie per avere il risultato dalla loro parte. Il tecnico ci ha fatto lavorare con la massima determinazione nel corso di queste due settimane dopo l’ultima partita che abbiamo sostenuto in trasferta a Fondi. Abbiamo cercato di fare tesoro dei vari errori commessi in queste prime tre gare della stagione. E, giocando sul terreno amico, cercheremo di limitare al massimo gli svarioni. Sappiamo che si può puntare in alto ma lo si potrà fare solo se saremo concentrati e non lasceremo nulla al caso”.

