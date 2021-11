Ciclismo. Il Giro d’Italia 2022 farà tappa anche in Sicilia

La 105^ edizione del Giro d’Italia 2022 farà tappa anche in Sicilia. Manca solo che venga ufficializzato. Dopo la partenza del Giro da Budapest, il 6 maggio 2022, e le prime tre tappe ungheresi, la carovana dei ciclisti si trasferirà direttamente in Sicilia per risalire man mano lo Stivale. Non si conoscono ancora quali e quante saranno le tappe isolane ma di certo saranno almeno due.

Tra le indiscrezioni viene indicata la cittadina di Taormina come sede di tappa e poi un probabile arrivo sull’Etna dopo un passaggio per la provincia etnea. Il Giro doveva toccare la Sicilia già nell’edizione 2020. Ma fu poi sospesa per la presenza della pandemia. Nella pattuglia siciliana ci sarà di sicuro il ragusano Damiano Caruso.

