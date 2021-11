Al via da giovedì il campionato juniores del Ragusa calcio

Una sfida nella sfida. Prenderà il via giovedì 4 novembre a Chiaramonte la stagione della formazione Juniores del Ragusa calcio. La squadra è stata affidata alle cure tecniche di Emanuele Monaco, un giovane di Comiso, 25 anni, su cui la società azzurra punta molto per riuscire a formare un vivaio in grado di rispondere alle esigenze di creare una serie di talenti che potranno garantire un ricambio alle pedine della prima squadra. Il primo match vedrà il Ragusa in trasferta sul campo dei Chiaramontani. Dieci, in tutto, le squadre che formano il girone. Oltre agli azzurri e al team di Chiaramonte, anche Modica, Vittoria, Comiso, Scicli, Frigintini, Sporting Eubea, Pro Ragusa e Mazzarrone. Il girone di andata si concluderà il 10 gennaio. L’intera stagione, invece, chiuderà il 14 marzo. “E’ da circa un paio di settimane che ci prepariamo con intensità – afferma mister Monaco – perché il nostro obiettivo è di crescere bene. Ci vogliamo dare da fare per cercare di rispondere al meglio a una serie di partite che dovremo sostenere nella maniera migliore. Il gruppo comincia a diventare affiatato. E, naturalmente, il nostro primario obiettivo è quello di creare un vivaio degno del blasone della società di riferimento, il Ragusa appunto”. “L’avvio di questo percorso – afferma il direttore generale Alessio Puma – è da inserire nel contesto di un discorso più complessivo che punta al rilancio della nostra società anche a livello giovanile. Era da anni che una formazione juniores del Ragusa non si costituiva e non prendeva parte a un campionato di categoria. Siamo molto contenti di tutto ciò e ci daremo da fare per riuscire ad emergere anche in questo ambito. Le varie componenti della società, così come sta accadendo, devono remare tutti verso la stessa direzione”.

