Tempesta di fulmini su Maganuco nella foto di Alessia Scarso

Nel giorno in cui il #medicane Apollo colpisce la Sicilia Sud Orientale, la Universities Space Research Association pubblica come bonus Earth Science Picture of the Day questa foto di una tempesta di fulmini sulla spiaggia di Maganuco, scattata dalla regista modicana Alessia Scarso lo scorso 5 ottobre.

Earth Science Picture of the Day è un servizio di divulgazione curato dalla Earth Science Division della NASA e dall’EOS Project Science Office presso il Goddard Space Flight Center, in collaborazione con il consorzio Universities Space Research Association (USRA)

#epod #adsidera #pictorescaeli

