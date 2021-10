Il modicano Scirpa nuovo presidente regionale Auser

Il modicano Giorgio Scirpa, 64 anni, ex sindacalista Cgil, è stato eletto all’unanimità presidente regionale dell’Auser l’associazione di volontariato, promossa da Cgil e Spi, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzarne il ruolo. Subentra, per fine mandato, a Pippo Di Natale. L’elezione è avvenuto al termine del 10° congresso dell’associazione. Sindacalista di lunga data, Scirpa ha ricoperto vari incarichi nella Cgil a partire dal 1985.

E’ stato segretario della Camera del lavoro di Modica. Successivamente Scirpa è stato segretario generale della Flai e componente della segreteria della Cgil di Ragusa, poi nella segreteria regionale dello Spi, fino al 2015 e fino al 2018 segretario dello Spi di Messina.

Socializzazione, apprendimento permanente e piccola solidarietà i campi di azione dell’Auser, che Scirpa porterà avanti rimarcando il ruolo fondamentale dell’associazionismo e del volontariato e la necessità di sostegno e riconoscimento verso soggetti che come l’Auser hanno dato un contributo importante anche durante la fase dell’emergenza sanitaria.

