Basket. Gaspar è un giocatore della Multifidicofisan Comiso

Con il tesseramento perfezionato nella giornata di ieri, Balazs Gaspar è diventato ufficialmente un giocatore della Multifidicofisan Comiso. Ungherese di 27 anni, ala -centro, di 2 metri e 07, Balazs si è già da qualche giorno aggregato alla squadra e domenica prossima sarà certamente presente nella difficile trasferta che il quintetto comisano giocherà a Piazza Armerina contro il Siaz Grottacalda.

“Con quest’ultimo innesto – afferma il direttore sportivo Carmelo Re – si chiude definitivamente la composizione del roster per la stagione 2021/2022. Siamo soddisfatti per l‘accrescere dell’entusiasmo attorno alla squadra, attualmente a punteggio pieno in classifica grazie ai successi nelle prime due gare di campionato. Domenica andremo ad affrontare quella che, a detta di tutti, è la favorita del campionato; faremo la nostra partita senza nessun timore reverenziale e consapevoli della nostra forza”.

