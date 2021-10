Calcio, Promozione. Quaterna del Modica all’Eubea

Quattro a zero del Modica sullo Sporting Eubea al “Vincenzo Barone”. L’undici del presidente Giorgio Caccamo è andata in vantaggio dopo un quarto d’ora dall’inizio con Drago. Il raddoppio nella ripresa al 56’ con gol di Kebbeh. Le altre rete sono arrivate a tempo scaduto, al 92’ e al 35’, con Gatto e con il nuovo arrivo Tripoli(foto), tesserato un paio di giorni fa.

Un Modica ben disposto in campo e con una difesa arcigna batte, dunque, con un poker di reti lo Sporting Eubea dell’ex Ronny Valerio.

Un successo meritato che i ragazzi di Giancarlo Betta hanno conquistato con una gara ben giocata e con i meccanismi che iniziano a funzionare a pieno regime contro una formazione tosta che ha fatto soffrire i rossoblù soprattutto nel primo tempo per poi mollare soltanto nei minuti finali quando i padroni di casa hanno dilagato.

La prima occasione del match la costruiscono i rossoblu di casa al 4′ quando su corner di Gatto ci prova Kebbeh con un colpo di testa non andato a buon fine e sul proseguo dell’azione Pitino che prova un tiro che si perde di poco alto.

All’8′ altra azione pericolosa dei rossoblu di Betta, Pitino va via sulla fascia e crossa basso per Drago che arriva al tiro che Celano ribatte goffamente.

Al 13′ gli ospiti vanno in rete con Bonaccorsi che sfrutta l’assist di Valerio e batte Incatasciato,ma l’arbitro annulla per un fuorigioco dello stesso Bonaccorsi.

Sul capovolgimento dell’azione è il Modica a passare in vantaggio. Drago riceve palla in piena area di rigore avversaria e si ritrova solo davanti al portiere e lo batte con un tocco facile fra le proteste ospiti che chiedevano il fuorigioco del numero 9 modicano.

Lo Sporting Eubea si riorganizza e al 22′ prova a sorprendere Incatasciato con un tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore rossoblù, ma l’estremo difensore modicano a pugni chiusi manda in corner.

Al 33′ è sempre Manuli a impegnare Incatasciato che para il suo tiro in tuffo. 6′ dopo è ancora il numero 7 ospite a impegnare Incatasciato che non si lascia sorprendere e para in tuffo.

Vi va così al riposo con il Modica Calcio avanti di misura.

Nella ripresa al 1′ bella azione per via centrali dei padroni di casa con Drago che serve Gatto, ma il suo diagonale dalla sinistra finisce a lato di poco.

Al 3′ ci prova Valerio da fuori, ma Incatasciato è attento e e respinge.

Al 6′ punizione dal limite di Kebbeh con Celano che si distende in tuffo e devia in angolo.

Al 8′ arriva il raddoppio. Drago crossa in area per Kebbeh che stacca di testa e colpisce la traversa la sfera carambola sul portiere, un difensore riesce a liberare, ma quando la palla ha oltrepassato la linea di porta con il direttore di gara che su segnalazione del secondo assistente indica il centrocampo.

Al 17′ Manuli serve in area Marrafino, ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete.

Al 25′ Marraffino ci prova sugli sviluppi di un corner, ma Incatasciato è attento e para.

Al 47′ arriva il terzo gol. Gatto pressa Carrera che pasticcia, il centrocampista ruba palla e con freddezza batte Celano.

Al 50′ il poker rossoblu firmato dal neo arrivato Silvio Tripoli che riceve palla da Peluso e con un diagonale batte Celano.

Poi il fischio finale del signor Marino che decreta il successo del Modica che con questi tre punti tiene il passo delle battistrada tutte vittoriose.

“Nonostante il risultato largo – spiega a fine partita il tecnico del Modica Giancarlo Betta – lo Sporting Eubea ci ha creato delle difficoltà con le palle lunghe, ma devo anche dire che soprattutto la difesa oggi ha fatto bene e sta finalmente registrando i meccanismi. Abbiamo concesso poco ai nostri avversari e abbiamo sfruttato meglio le occasioni che abbiamo creato. Siamo sulla buona strada – conclude – ma abbiamo ancora molto da lavorare, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora grandi margini di miglioramento”.

Modica Calcio 4

Sporting Eubea 0

Marcatori: pt 14′ Drago, st 8′ Kebbeh, 47′ Gatto, 50′ Tripoli

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Pitino, Basile, Toscano, Cavallo (36’st Novello), Gatto, Drago (32′ st Tripoli), Pellegrino (24′ st Bonaventura), Kebbeh (41′ st Peluso). A Disp: Vindigni, Blando, Galfo, Falla, Puccia. All. Giancarlo Betta.

Sporting Eubea: Celano, Dennis Mascali (41′ st Musumeci), Angelo Mascali, Valerio, Maugeri, Carrera, Manuli (30′ st Lo Presti), Commendatore (39′ st Peri), Bonaccorsi (36 st Greco), Marreffino, Gallo (1′ st Dorata). All. Alessio Marco Catania.

Arbitro: Alessio Marino di Acireale

Assistenti: Perluigi Di Mari di Siracusa e Salvatore Di Lorenzo di Ragusa.

Note: 8′ st espulso l’allenatore dello Sporting Eubea per proteste