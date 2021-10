Modica, debito Olivetti. La Castello chiede lumi

La consigliera comunale Ivana Castello ha chiesto al sindaco alcuni chiarimenti in merito a un debito minuto, si fa per dire, di 166.477,31 euro. Fu contratto dal Comune di Modica verso la Olivetti spa per l’acquisto di servizi che nei documenti, chissà perché, non sono specificati. “Ho girato la domanda ad alcuni impiegati – spiega – ma nessuno sapeva dell’esistenza di questa Società. Solo un impiegato mi disse che, in passato, ma tanti anni or sono, l’Olivetti produceva e vendeva macchine da scrivere. Pensava che l’innovazione tecnologica l’avesse spazzata via”.

