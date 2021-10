Aggressione pronto soccorso Vittoria. La Rosa chiede chiarezza

“Sono veramente costernato per il fatto di avere appreso di un’aggressione al personale sanitario nel nostro pronto soccorso, all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Un episodio intollerabile e assurdo. Esprimo la mia piena solidarietà a tutti i sanitari, medici e infermieri, coinvolti”. Così il presidente del movimento politico Sviluppo Ibleo, Andrea La Rosa, che è anche responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa. “Spero e mi auguro – continua La Rosa – che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia i responsabili di questa vile aggressione. Non è possibile registrare episodi del genere ed è impossibile che gli operatori sanitari, che compiono importanti sacrifici, debbano subire atti così violenti. Chiediamo ai vertici dell’Asp, nel rispetto dello svolgimento del lavoro di questo personale e a tutela della nostra salute, di adottare le opportune contromisure per evitare che in futuro possano ripetersi altri episodi del genere”.

Salva