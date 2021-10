Ventisei progetti finanziati e quindici milioni per gli iblei

Finanziati 26 progetti di efficientamento energetico in provincia di Ragusa per un totale di oltre 15 milioni di euro di opere. Ad annunciarlo l’onorevole Giorgio Assenza. Ringraziamo l’assessore all’Energia, Daniela Baglieri, e il Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, per la vigile attenzione dimostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro territorio.

È anche attraverso la tutela dell’ambiente e della salute, la costruzione di una società e un’economia orientate su obiettivi di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto sull’ambiente, che si costruisce un futuro migliore per la nostra terra, conclude Assenza.

