Chiaramonte. Fatto brillare l’ordigno trovato in un terreno

Conclude con successo le operazioni di disinnesco dell’ordigno della seconda guerra mondiale di fabbricazione inglese, ritrovato in contrada Cifali, a Chiaramonte Gulfi, al confine con il territorio di Comiso.

La bomba era stata trovata durante dei lavori di scavo: è stata messa in sicurezza e disinnescata dagli artificieri del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo e poi trasportata in una cava del territorio di Comiso, dove è stata fatta brillare. Per le operazioni è stata chiusa al traffico la strada provinciale Comiso – Chiaramonte e le strade secondarie limitrofe, gli abitanti della zona, i villeggianti ed i titolari di aziende agricole hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

L’aeroporto di Comiso è stato chiuso al traffico e lo spazio aereo è stato interdetto. Le operazioni si sono già concluse e tutti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni.

