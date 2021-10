Rosolini. Assolta ex presidente del consiglio comunale

Il Tribunale di Siracusa, sezione penale, ha assolto l’ex presidente del consiglio comunale di Rosolini, Maria Concetta Iemmolo, dall’accusa di “abuso d’ufficio” con la formula ampiamente liberatoria “perché il fatto non sussiste”.

Il processo ha avuto luogo a seguito della denuncia presentata da Giovanni Spadola (attuale candidato a sindaco al Comune di Rosolini) e da altri denuncianti per presunte violazioni di legge.

Maria Concetta Iemmolo, nella qualità di presidente del consiglio comunale, era stata accusata di avere variato l’ordine del giorno della seduta consiliare del 29 ottobre 2013 e di non aver dato la parola al consigliere Giovanni Spatola che avrebbe richiesto di intervenire alla discussione, ciò, secondo l’accusa, in violazione del T.U. sugli Enti Locali e del Regolamento del Comune di Rosolini.

Secondo il teorema accusatorio, la Iemmolo, avrebbe, così, consentito che venisse approvato un piano di lottizzazione a Rosolini in Contrada Zacchita, denominato “La Carrua”, destinato alla realizzazione di un centro commerciale che dovrebbe essere realizzato dalla società MAPI, favorendo tale società ed i proprietari dei terreni.

