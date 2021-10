Frigintini e Modica Calcio nella zona alta della classifica

Archiviata la quarta giornata di campionato, le due compagini calcistiche modicane, che militano nel Girone D del campionato di promozione regionale, si trovano nella zona alta della classifica. Risultati che fanno ben sperare in una buona riuscita del campionato per entrambe le società.

A separare il Frigintini (2° posto) dal Modica calcio (4° posto) solo un punto. Le due società sembrano aver trovato la giusta direzione, e procedono in modo determinato la loro navigazione nell’acque del campionato di promozione.

Domenica la quinta giornata, con il calcio d’inizio previsto alle 15.30. Al Pietro Scollo il Frigintini sarà impegnato nel derby contro il Pro Ragusa, reduce del primo successo ottenuto contro il Città di Canicattini domenica scorsa. Il mister Di Rosa è fiducioso e afferma “ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi eccezionali che daranno il massimo per fare una bella prestazione e non far rimpiangere gli assenti”.

La gara sarà diretta da Giorgio Fragalà della sezione di Acireale, coadiuvato da Elvira Rizzo di Enna e da Franzjoseph Grasso di Acireale.

I tigrotti reduci dalla gara infrasettimanale, vinta contro il RG Siracusa, sono pronti a scendere di nuovo in campo. Al Vincenzo Barone il Modica Calcio ospiterà il Città di Canicattini, attualmente 12° in classifica. Mister Betta a margine del recupero contro il RG Siracusa ha affermato “Stiamo crescendo e i risultati che stiamo ottenendo sono il frutto del lavoro svolto in settimana. Ora pensiamo alla prossima partita, che come quella di oggi, nasconde delle insidie. Noi siamo un po’ stanchi, ma dobbiamo cercare di recuperare le forze fisiche e mentali e farci trovare pronti anche domenica per cercare di chiudere bene questa settimana faticosa”.

La gara sarà arbitrata da Salvatore Contrafatto della sezione di Catania, e i due assistenti saranno Antonino Alessio Di Paola di Catania e Paolo Vinciguerra di Caserta.

Salva