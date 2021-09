Il Ragusa calcio mercoledì in Coppa sul campo del Carlentini

Sarà un Ragusa calcio pronto a vendere cara la pelle quello che scenderà in campo domani al Sebastiano Romano di Carlentini per la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia. Gli azzurri guidati in panchina da Filippo Raciti, dopo il successo esterno in campionato sul terreno di gioco del Città di Taormina, sono tornati ad allenarsi ieri pomeriggio allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Mi aspetto un match durissimo – afferma Raciti – contro una squadra, quella di mister Serafino, che ha dimostrato finora il proprio valore e che, avendo finalmente la possibilità, per la prima volta in questa stagione, di giocare nel proprio campo, ce la metterà tutta per non deludere i propri tifosi. Noi, cercheremo di rinserrare i ranghi sapendo che impegni del genere si spalmano nell’arco dei 180 minuti e quindi dovremo essere pronti a gestire nella maniera più adeguata la partita. Lavoreremo in questi due giorni, ieri e oggi, sapendo che avremo un avversario molto ben preparato da fronteggiare e che non potremo permetterci svarioni di sorta”. L’allenatore azzurro avrà tutte le aquile a disposizione. Cercherà di schierare, dunque, la miglior formazione possibile sapendo che l’impegno è da gestire con la massima concentrazione e che i padroni di casa non lasceranno alcunché di intentato, come detto, pur di sfruttare al meglio il fattore campo.

