Polizia Municipale Vittoria, attiva la “Sezione Centro”

E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime cariche istituzionali, la “Sezione Centro” della Polizia municipale di Vittoria, ubicata in via Gaeta, al civico 105, nei locali dell’ex tribunale.

Il presidio garantirà un capillare controllo del territorio urbano in un punto nevralgico della città, facilmente accessibile a tutti. Il front office a disposizione della cittadinanza sarà attivo dalle ore 8 alle ore 20.

