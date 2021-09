Ragusa. Accesso tramite SPID a funzioni e servizi resi dal Comune

Gli strumenti di identità digitale SPID e CIE consentono ai cittadini un accesso ai servizi pubblici Nazionali ed Europei più facile, veloce, sicuro ed omogeneo e, contestualmente, garantiscono alle Amministrazioni una riduzione dei costi di gestione dei propri sistemi di autenticazione, elevati standard di sicurezza in fase di accesso ai servizi. Per tale motivo, l’amministrazione pubblica ha l’interesse nel rendere più snelle le procedure di accesso per il cittadino.

Per questo motivo si rende noto ai cittadini che anche presso il Comune di Ragusa è già stata attivata l’autenticazione tramite SPID. Per questo motivo sul sito del Comune di Ragusa, nella sezione della Home page “In Evidenza”, è stata pubblicata la comunicazione, rivolta a tutti i cittadini, con la quale si rende noto che l’accesso ai servizi resi dall’Ente, a partire dal 01/10/2021, sarà effettuato esclusivamente tramite autenticazione identità digitale SPID, utilizzando il seguente link:https://ragusa.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?

p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=

%2Flogin%2Flogin .

Salva