Lite in famiglia con arma illegale. Vittoria, un arresto

La Polizia di Vittoria ha arrestato un 39enne già noto alle Forze dell’Ordine, per possesso di arma clandestina.

Sabato pomeriggio una volante del Commissariato interveniva presso un’abitazione per segnalazione di lite in famiglia. Sul posto gli Agenti appuravano che poco prima tra i due c’era stata una lite e che la donna si presentava ancora in stato di agitazione. Gli Operatori, temendo che la lite avvenuta poco prima potesse nascondere dell’altro, decidevano di procedere a perquisizione presso l’abitazione rinvenendo una pistola clandestina con relativo munizionamento che sono stati sottoposti a sequestro. All’esito dell’attività svolta, gli uomini del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto il giovane per detenzione di armi clandestine e, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

