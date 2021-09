Aeroporto Catania. Eroina nella parte intima, arrestata pozzallese

Era in procinto di imbarcarsi per la Germania ma i controlli hanno fatto svanire il suo programma. I Carabinieri della Stazione presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa hanno arrestato una 31enne di Pozzallo perché trovata in possesso di droga. La donna aveva il green pass non in regola per cui è stata trattenuta. Nel corso dei controlli ha manifestato insofferenza, atteggiamenti che ha insospettito i militari che l’hanno affidata ad una collega. Successivamente è stata portata al pronto soccorso ginecologico dell’Ospedale “Garibaldi” di Catania. Qui nel corso di un approfondito accertamento i medici hanno rinvenuto un ovulo contenente 16 grammi di eroina all’interno del suo organo sessuale, quantità di droga sufficiente per ricavare 79 singole dosi.

