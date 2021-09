Ragusa. Enrico Lacognata Jazz Trio chiude Palco di stelle

Ultimo appuntamento, lunedì 13 settembre, con Palco di Stelle, la rassegna d’arte e intrattenimento con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Alle 21,30, nell’anfiteatro panoramico di Tenuta Chiaramonte – Le Gramole, a Ragusa, in contrada Gisolfo, Sp 81, si terrà il concerto dell’Enrico Lacognata jazz trio. Sarà proposta un’antologia jazzistica dal blues al be-bop, dallo swing al latin, dal rock all’avanguardia. Ci sarà, dunque, la possibilità per tutti gli appassionati e per quanti, al contrario, vogliono cominciare ad avere dimestichezza con questo tipo di musica, di approfondire nella maniera migliore determinati registri sonori attraverso uno specifico viaggio che sarà compiuto nell’arco di quella che già si annuncia come una memorabile serata. I protagonisti saranno Enrico Lacognata al piano, Alberto Amato al contrabbasso e Marcello Arrabito alla batteria. L’ingresso allo spettacolo, con green pass, è 12 euro. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al 333.4183893. “Chiudiamo alla grande la nostra rassegna – afferma Nicastro – che molte soddisfazioni ci ha regalato nel corso delle ultime settimane, spaziando dal cabaret al teatro, senza dimenticare i momenti musicali. Era la rassegna della ripartenza, quella che, dopo il fermo, ci dava la possibilità di confrontarci di nuovo con il pubblico. E devo dire che le risposte non sono mancate”.

