Idea Liberale. A Vittoria rotatoria temporanea dura da dieci anni

Avrebbe dovuto essere una installazione temporanea. Ma la presenza dei jersey si registra, ormai, in maniera ininterrotta, da dieci anni. E’ arrivato il momento di pretendere maggiore dignità per la viabilità cittadina. E’ quanto chiede il presidente di Idea Liberale Vittoria, Giuseppe Scuderi, che ha effettuato un sopralluogo, assieme a Salvo Sallemi, candidato a sindaco di Vittoria, in prossimità dell’incrocio di via Cultrone e via Incardona, in contrada Cicchitto. “E’ semplicemente assurdo – afferma Scuderi – che questa situazione si protragga da un decennio. Come si può giustificare agli occhi dei cittadini? Tra l’altro, ci troviamo in un’area molto trafficata, accanto a un complesso residenziale con numerose famiglie oltre a essere zona di transito da via Lavore verso il mercato ortofrutticolo. Quindi, uno snodo viario assolutamente nevralgico. Ringrazio Sallemi per avere accolto il nostro invito allo scopo di verificare le cose che non vanno”. Sallemi ha sottolineato che “è indispensabile una viabilità cittadina più sicura. Occorre puntare – ha aggiunto – a un grande piano parcheggi, alla creazione di Ztl a Vittoria e Scoglitti, all’installazione di dossi che consentano di diminuire la velocità nei tratti più pericolosi. E’ necessario, soprattutto, smuovere le acque con riferimento a questi siti che non possono essere tenuti come dieci anni fa ma devono essere rilanciati con la creazione di rotatorie permanenti anche al fine di limitare gli incidenti stradali”.

