Il Segretario Nazionale Cna all’assemblea elettiva di Ragusa

Ci sarà anche il segretario nazionale della Cna, Sergio Silvestrini, alla sedicesima assemblea elettiva territoriale della Cna di Ragusa in programma sabato 11 settembre. L’appuntamento provinciale dell’associazione di categoria si terrà a Poggio del sole resort, sulla strada provinciale per Marina di Ragusa. “Ripartire. Insieme”: questo sarà il tema dell’assemblea elettiva, lo stesso che sta caratterizzando tutti gli appuntamenti analoghi che si stanno tenendo in ambito nazionale. In questa fase così particolare, l’appuntamento diventa l’occasione per fare il bilancio sulla stagione elettiva della Cna territoriale di Ragusa, avviata dallo scorso mese di giugno, ma soprattutto per tenere un confronto ad ampio raggio sulle dinamiche da attuare per lo sviluppo e per la crescita, dopo gli effetti nefasti dell’emergenza sanitaria, e per focalizzare i segnali positivi che, anche a livello provinciale, dovranno essere valorizzati al massimo per cercare di fare uscire il mondo delle piccole e medie imprese da una crisi acuitasi per la persistenza della pandemia. All’appuntamento saranno presenti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale Giuseppe Cascone, il presidente regionale Cna Sicilia, Sebastiano Battiato, il segretario regionale, Piero Giglione, il presidente Cna territoriale Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Giovanni Brancati.

Tutto ciò darà anche la possibilità di festeggiare nel migliore dei modi la ricorrenza del 75° anniversario della Cna nazionale e del 50° della Cna di Ragusa.

Nella seconda parte dei lavori l’assemblea sarà naturalmente caratterizzata dall’elezione dei nuovi quadri dirigenti dell’associazione in vista del prossimo quadriennio 2021-2025.

