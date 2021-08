Basket. Milica Popovic alla Passalacqua Spedizioni Ragusa

Milica Popovic è una nuova giocatrice della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Atleta serba di passaporto ungherese, alta 187cm, classe 2002, Popovic è già arrivata nel capoluogo ibleo per mettersi a disposizione di coach Gianni Recupido che, dopo l’infortunio di Martina Spinelli, aveva bisogno di un rinforzo nelle rotazioni del pacchetto lunghe. Nell’ultima stagione, Milica ha militato nella massima serie ungherese, disputando 11 partite, con 2,3 punti di media e 1,5 rimbalzi a partita. E’ considerata un buon prospetto e certamente a Ragusa potrà crescere ma anche, allo stesso tempo, dare una mano preziosa in un reparto in cui la formazione biancoverde necessita di atlete, non solo per le partite ma anche per gli allenamenti. “Dopo l’infortunio di Spinelli – commenta il direttore sportivo Alessandro Scrofani – abbiamo nuovamente sondato il mercato, prima di tutto alla ricerca di italiane che potessero ricoprire il ruolo di 4-5 ma senza particolari opportunità. La nostra scelta è caduta su Milica Popovic, che in questo momento della stagione risulta quanto mai preziosa per potere iniziare al meglio la nuova stagione, in attesa che poi arrivino le altre straniere”.

