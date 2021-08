Grande successo per le vaccinazioni al municipio di Comiso

“Grande soddisfazione per la risposta matura, consapevole e coraggiosa di 185 Comisani”. Lo afferma il sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Nella giornata di domenica 29 agosto – commenta il primo cittadino – sono stati 185 i Comisani che si sono vaccinati. Di questi, 170 per la prima dose e 15 per la seconda. Quindi – ancora Maria Rita Schembari – sempre in stretta collaborazione con l’ ASP di Ragusa, replicheremo gli appuntamenti che sono previsti per sabato 4 settembre dalle 18.00 alle 22.00 e domenica 5 settembre dalle 09.00 alle 13.00, sempre nell’androne del Municipio. Esprimo grandissima soddisfazione per la risposta matura, consapevole e coraggiosa anche, poiché alcuni erano ancora titubanti fino a qualche minuto prima, di moltissimi cittadini che sono venuti a vaccinarsi.Hanno dimostrato, di fatto, grande senso di responsabilità, encomiabile altruismo e apertura, ma soprattutto fiducia nella scienza medica. A tal proposito – ancora il Sindaco di Comiso – devo ringraziare caldamente l’ ASP di Ragusa con in testa il direttore generale, Angelo Aliquò, e il dott. Giovanni Di Giacomo, che hanno organizzato tutto egregiamente e in meno di 10 ore, tra sabato sera e domenica mattina, con un risultato che ha lasciato tutti positivamente sorpresi. Un ringraziamento speciale anche alle forze dell’ordine che ci hanno coadiuvato – conclude il sindaco- e particolare alla Protezione Civile sempre in campo a dare una mano d’aiuto laddove si creano situazioni eccezionali”.

