Patrizio Cafiso su Sky alle 21,15 in “Antonino Chef Academy “

Dieci giovanissimi tra i 18 e 23 anni saranno in gara domani 29 agosto alle 21,15, e per sei settimane consecutive, su Sky (canale 108) e (digitale terreste 445) nella trasmissione televisiva “Antonino Chef Academy”, giunta alla terza edizione, condotta dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Una competizione ai fornelli, tra teoria e pratica, che consentirà agli aspiranti chef quel salto di qualità che li proietterà nell’olimpo della ’haute cuisine” alla quale parteciperà anche il ragusano Patrizio Cafiso, figlio d’arte, diplomato all’Istituto Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, che tenterà di conquistare un posto nella celeberrima cucina di Villa Crispi, ristorante esclusivo pluripremiato di proprietà dello stesso imponente chef e conduttore televisivo campano. I dieci aspiranti chef dovranno preparare alcuni piatti sulla scorta di quanto appreso dalle lezioni dello stesso Cannavacciuolo e da Simone Corbo. Non ci resta che augurare al giovane chef ragusano che porta in dote una acquisita discreta esperienza professionale, di riuscire a far apprezzare alla giuria, le sue innate capacità culinarie acquisite dentro e fuori l’Isola, necessarie a consentirgli quel miglioramento qualitativo che il promettente aspirante chef ragusano si meriterebbe.

