Tre appuntamenti per Palco di Stelle previsti a Ragusa

Tre appuntamenti ravvicinati per Palco di stelle, la rassegna d’arte e intrattenimento con la direzione artistica di Maurizio Nicastro che a fine mese vedrà, per la prima volta, il proprio esordio nell’anfiteatro panoramico della tenuta Chiaramonte Le Gramole, in contrada Gisolfo, sulla Sp 81, a Ragusa. Prima, però, domani, sabato 28 agosto, si va di nuovo in scena all’anfiteatro di Poggio del sole hotel, lungo la Ragusa mare, e sarà la musica, ancora una volta, la grande protagonista. Alle 21,30, infatti, quota di partecipazione 12 euro, sarà possibile assistere alle performance di Amedeo Mazza con i Gira, vota e furria in cui saranno raccontati venti anni di storia di uno dei gruppi musicali che ha caratterizzato in positivo la musica leggera dell’area iblea, affidandosi a cover d’autore o interpretando brani molto ballabili con la certezza di richiamare sempre un pubblico molto numeroso. Il trittico di eventi, dunque, prosegue a Le Gramole, lunedì 30 agosto, con un recital di narrazione e musica che, a partire dalle 21,30, quota di partecipazione sempre 12 euro, vedrà per protagonisti Tiziana Bellassai, Eugenio Patanè e Saro Tribastone. Il titolo è tutto un programma: “Cento Sicilie”, proprio per mettere in evidenza le peculiarità di un territorio che sa offrire a chi ci abita e anche ai visitatori gli aspetti più disparati, frutto delle culture e delle popolazioni che, nel corso dei secoli, l’hanno arricchito sul piano sociale e umano. Si prosegue, poi, facendo ritorno all’anfiteatro di Poggio del sole hotel, martedì 31 agosto con un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che animerà una straordinaria serata cabaret. Dalle 21,30, quota di partecipazione sempre 12, Eduardo Saitta intratterrà il pubblico con il suo ultimo show dal titolo “Grandi e vaccinati”. Sarà, ancora una volta, l’occasione per mettere in rilievo le caratteristiche di questo personaggio naturalmente simpatico e che ha la battuta sempre in tasca. Un modo per trascorrere una serata all’insegna del buonumore e della spensieratezza. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 333.4183893.

