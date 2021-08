Modica. I ragionieri della V B. Insieme per il 50* del diploma

Un bel ricordo, una bella rimpatriata per riabbracciarsi e ricordare gli anni passati dietro i banchi dell’Istituto Archimede di Modica. I ragionieri dell’anno scolastico 1970-71 della V B si sono ritrovati per una cena e per rievocare “gioie ed amarezze” degli anni ‘60 nell’allora già più popoloso istituto della provincia di Ragusa ma anche per i soliti sfottò dei capelli bianchi o dei capelli perduti. Nel 1971 raggiunsero l’ambito traguardo Carmelo Aquilino, Rosario Burgio, Salvatore Ceglie, Riccardo Cicero, Giorgio Di Raimondo, Michele Ganni’, Salvatore Giannone, Orazio Giunta, Giuseppe Iemmolo, Raffaele Melilli , Giovanni , Muriana, Antonio Podestà, Raffaele Ragusa, Vincenzo Rizza e Giorgio Rossino .

