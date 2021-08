Partorì ma era positiva. Modica, indagine della Procura

E’ tornata a casa la neonata partorita da una 28enne di Modica, positiva al Covid ed in atto ricoverata all’Ospedale “San Marco” di Catania. Sulla vicenda, intanto, la Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo. La giovane aveva partorito dopo il quarto accesso al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Dopo essere stata accompagnata per tre volte al pronto soccorso del nosocomio e per altrettante volte rispedita a casa, la donna alla fine era stata ricoverata al quarto accesso nella struttura sanitaria e fatta partorire con il parto cesareo nel reparto di neonatologia. La piccola sta bene, mentre le condizioni cliniche della donna, comme accennato, sono gravi, nonostante fosse stata sottoposta ad Ecmo (ossigenazione extracorporea della membrana) per gravi problemi respiratori. La prognosi resta riservata. I carabinieri hanno acquisito la documentazione all’ospedale di Ragusa nell’ambito dell’indagine avviata dalla procura sulla vicenda. Secondo quanto fatto sapere dall’Asp, sarebbero comunque stati rispettati tutti i protocolli nazionali.

Salva