Il Ragusa calcio presenta la nuova maglia

Un occhio al passato. Senza trascurare le innovazioni del futuro. Puntando, in modo particolare, alla forza del gruppo, all’unione e, soprattutto, alla voglia di vincere. Sono questi i ragionamenti che hanno portato alla creazione della nuova maglia dell’Asd Ragusa calcio 1949 che è stata presentata, nelle due soluzioni, il classico azzurro e l’ormai tradizionale bianca, su due sfondi che richiamano molto l’identità della città: la cattedrale di San Giovanni Battista e il duomo di San Giorgio. “Una scelta non casuale ma fortemente voluta – spiega il direttore marketing del sodalizio ragusano, Antonio Licitra – perché volta a legare queste creazioni a due forti simboli identitari della nostra città. Volevamo che la ragusanità potesse esprimersi in una maniera più evidente rispetto al passato e quale migliore soluzione se non quella adottata? Il Ragusa ai ragusani è il leit motiv di quest’avventura che ci dovrà trovare protagonisti non solo per quanto concerne i risultati futuri ma anche e soprattutto nella predisposizione della cornice di tutto ciò che è necessario per rendere grande una realtà calcistica”. Lo sponsor in primo piano nella prima maglia è Gruppo Nova Quadri, quello nella seconda maglia Winbetnews. Lo sponsor tecnico in entrambi i casi è Samer Sport. La prima maglia azzurra ha due richiami bianchi all’altezza delle scapole, così come la seconda maglia bianca che ha due richiami azzurri sempre nella stessa posizione. Il presidente Giacomo Puma commenta: “Ritengo che la presentazione di maglie così belle sia un evento anche per il significato simbolico espresso dallo stesso. Onorare la maglia è la frase che sentiamo ripetere più spesso ai tifosi. E onorare una maglia così bella sarà senz’altro uno stimolo in più per chi farà parte della nostra squadra”.

