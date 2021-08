Colombia. 400 chilogrammi di cocaina: indagata polizia antidroga

Un video di un minuto e mezzo incastra la polizia antidroga colombiana nel caso denominato “narco-aereo” sequestrato a Providencia, in Colombia, dove si evidenzia il momento in cui un aereo viene scaricato da quelli che sarebbero dovuti essere aiuti umanitari Le immagini a disposizione degli inquirenti mostrano un agente di polizia mentre scarica e trasporta scatole dall’aereo N722KR nell’hangar dell’aeroporto di Guaymaral. Secondo la registrazione di una delle telecamere di sicurezza, l’aereo sequestrato sull’isola di Providencia trasportava la bellezza di 400 chilogrammi di cocaina. Le immagini analizzate dalla Procura coinvolge tre uomini: il pilota e copilota dell’aereo, più un capitano di polizia, che avrebbe chiamato i suoi colleghi dall’aeroporto El Embrujo di Providencia per farsi aiutare a trasportare gli scatoloni nell’hangar. Le persone indagate hanno inizialmente negato le accuse mosse dalla Procura, anche se emerge che stanno cercando un accordo con la pubblica accusa, per i reati loro contestati, e patteggiare uno sconto di pena. Dall’opposizione, i legislatori hanno presentato un’interrogazione parlamentare nella quale criticano il governo Dunque per il ruolo avuto nella vicenda dalla polizia antidroga colombiana.

