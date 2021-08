M5s Ragusa. Odori nauseabondi nell’area di Cava dei modicani

Odori insopportabili, in questi giorni, lungo la provinciale per Chiaramonte Gulfi, provenienti, quasi sicuramente, dalla discarica di Cava dei Modicani. “Abbiamo raccolto – sottolinea il capogruppo del movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli – le numerose lamentele dei titolari di aziende agricole e di residenti della zona che chiedono controlli più specifici per l’acuirsi del fenomeno, forse dovuto alle alte temperature. L’odore, a detta di molti, è quello tipico del percolato che, evidentemente, è ancora presente in zona, per cui si impongono controlli attenti tesi a contrastare eventuali perdite e per appurare il pieno funzionamento dell’impianto di trattamento dell’umido”.

“Il sindaco – aggiunge Firrincieli – anche nella qualità di presidente della Srr, è chiamato ad occuparsi della vicenda e, nel frattempo, dovrebbe fornirci lumi sul programma, già annunciato dall’assessore regionale Baglieri, di bonifica delle discariche sul nostro territorio, così come dovrebbe accadere in tutta la Sicilia e come in parte già avviato nelle province di Siracusa e Caltanissetta mentre qui da noi siamo ancora fermi all’anno zero”. “L’ultima riflessione, poi – conclude Firrincieli – la rivolgiamo all’assessore Giovanni Iacono, esponente della Giunta Cassì, che della vicenda di Cava dei modicani e dei cattivi odori sollevantisi dall’impianto aveva fatto un cavallo di battaglia politica, nella precedente legislatura. Che fine ha fatto adesso, Iacono? Perché non dice più niente? Perché, ora che può, non fa valere il proprio peso politico essendo in Giunta per cercare di risolvere una parte delle anomalie segnalate? Ecco, sono questi gli interrogativi rispetto a cui ci piacerebbe ricevere una risposta”.

