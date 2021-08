C.V. Kaucana. Paolo Salvo in evidenza a Dublino

Un risultato che merita attenzione per il Circolo velico Kaucana con Paolo Salvo che si classifica al 23esimo posto in Silver al mondiale Laser di Dublino 2021. Un risultato di tutto prestigio per uno degli alfieri del Cvk che continua a dare dimostrazione delle proprie capacità in fase di preparazione tecnica. “Al di là del risultato finale, comunque eccellente – spiegano dal Circolo – Paolo è riuscito a mettere in evidenza le proprie caratteristiche tattiche ed agonistiche in Laser, nonostante regati in classe Ilca da meno di un anno. Il guidone del nostro club e il nome di Kaucana sono stati onorati ancora una volta e per questo ringraziamo Paolo, i genitori e l’istruttore Nicolas Vidal che ha guidato la spedizione in terra d’Irlanda. E in più, un ringraziamento all’istruttore Peppe Terrana che segue la squadra agonistica Laser del Cvk”. Prossimo appuntamento di Salvo a Cagliari per il campionato italiano delle classi giovanili in singolo. E c’è da giurarci che, anche in questa occasione, l’atleta ibleo riuscirà ad onorare al meglio l’appartenenza al Cvk che ha già ottenuto, in questi giorni, la ribalta della cronaca per avere messo a disposizione la logistica necessaria per fare allenare al meglio Ruggero Tita e Caterina Banti, i due campioni che, nel Nacra 17, hanno portato a casa la medaglia d’oro.

