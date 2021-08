Incendio. Giarratana e Monterosso chiedono stato di calamità

I comuni di Giarratana e Monterosso hanno avviato la richiesta dello stato di calamità “per i gravi danni causati dall’incendio che ha colpito e devastato il parco di Calaforno ed altre aree ricadenti nel nostro territorio giorno 11 agosto scorso arrecando ingenti danni ad aziende e privati”.

Le rispettive aree tecniche e di Protezione Civile stanno procedendo alla ricognizione dei danni causati dall’evento, pertanto i cittadini proprietari di terreni e i titolari di attività imprenditoriali e produttive locali, operanti nell’ambito dei territori comunali di Monterosso Almo e Giarratana , che hanno subito danni dall’incendio del 11 agosto scorso, possono procedere alla presentazione di una segnalazione al comune di appartenenza dei danni subiti, a cose ed animali, allegando una relazione dettagliata con l’indicazione dei dati catastali, una stima sommaria dei danni e una relazione fotografica.

Gli uffici provvederanno ad effettuare eventuali sopralluoghi al fine di accertare lo stato dei luoghi e dei danni e predisporre una dettagliata relazione da presentare alla Regione per mezzo della Prefettura per la richiesta di stato di calamità.

Le segnalazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 18/08/2021, presso i rispettivi protocolli comunali, consegnati brevi mano o tramite PEC.

“…I sindaci, nel ritenere probabile che l’incendio sia di natura dolosa per interessi illeciti, invitano i cittadini a collaborare e segnalare alle forze dell’ordine fatti e circostanze che potrebbero essere utili ad individuare i responsabili. Inoltre si faranno promotori di una richiesta ufficiale alle Autorità competenti di un maggior controllo del territorio e pene più severe per i responsabili di questi crimini.”

Salva