Giarratana. Vasto incendio sta bruciando il bosco di Calaforno

Il caldo torrido nella media mattina di oggi ha generato un vasto incendio nel verde e fitto bosco di Calaforno, agro di Giarratana e di Monterosso Almo. Nell’arco di qualche ora le alte fiamme hanno “divorato” centinaia e centinaia di vegetazione fino ad arrivare a qualche chilometro dalla cittadina di Giarratana. Immediato l’intervento dei mezzi antincendio della Forestale, degli uomini dell’antincendio e delle squadre della protezione civile di Giarratana e Monterosso Almo. L’incendio le cui cause, secondo molte persone, si presumono dolose, è ancora in corso. Si aspetta l’intervento dei mezzi aerei , impegnati in tanti altri incendi in Sicilia, per avere ragione delle fiamme. I danni secondo una prima stima sono incalcolabili.

Nelle foto alcuni momenti del vasto incendio

Salva