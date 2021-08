Spiagge aperte a Ragusa. L’intervento del Sindaco Cassì

“Così come avvenuto lo scorso anno con ottimi risultati, anche quest’anno per le notti di San Lorenzo e Ferragosto le spiagge saranno liberamente accessibili così da non ridurre la disponibilità di zone ampie e all’aria aperta. Preferiamo che i nostri ragazzi e tutti coloro che vorranno trascorrere queste serate fuori di casa lo possano fare in spiaggia piuttosto che all’interno di locali chiusi o sul lungomare.

Ciò non vuol dire, dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che le nostre spiagge saranno terra di nessuno. Polizia Municipale e personale volontario controlleranno fin dal primo pomeriggio gli accessi al litorale, affinché siano rispettate le norme anticontagio e i divieti di campeggiare e montare tende, di accendere falò, di consumare bibite in contenitori in vetro e lattine.

Inoltre, conclude Cassì, viene potenziato il sistema di raccolta rifiuti con l’istallazione di cestini in aggiunta a quelli già disponibili.”

