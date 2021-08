Italia Viva e Psi. Situazione idrica sempre più pesante in città

Italia Viva e Psi tornano a puntare i riflettori sulle problematiche di carattere idrico che si stanno registrando nella città di Scicli. “Sono numerose le segnalazioni che abbiamo ricevuto da parte dei cittadini nelle ultime 24 ore – chiariscono la consigliera comunale di Iv Marianna Buscema, portavoce del partito a livello locale, e il segretario cittadino dei socialisti, Armando Fiorilla – e che mettono in rilievo la gravità della situazione. Una situazione che continua a preoccuparci non poco e che sta diventando, in tempo di pandemia, un’emergenza ancora più importante con numerose famiglie che, soprattutto nelle borgate, rimangono senza un goccio d’acqua. Tutto ciò accade all’improvviso e, tra l’altro, non si ha contezza dei tempi di ripristino, quando, cioè, il prezioso liquido diventerà di nuovo fruibile. Come Italia Viva e Psi avevamo chiesto al sindaco un incontro, poi concessoci, nel corso del quale avevamo affrontato anche questa problematica oltre che quella dell’immondizia. E mentre buona parte delle microdiscariche abusive è stata bonificata, così come avevamo chiesto, la situazione idrica rimane ancora allarmante. Ci era stato spiegato che erano stati presentati progetti specifici ma non ne abbiamo ancora contezza. Il punto, comunque, è che in attesa che si rimetta mano al ripristino della rete idrica, laddove si registrano maggiori falle, attività che, secondo noi, deve risultare prioritaria, trovando i finanziamenti necessari per intervenire lungo questa direzione, è indispensabile, al contempo, organizzarsi per fornire risposte ai cittadini in merito ai disservizi subiti. Cioè si faccia in modo che i cittadini abbiano almeno delle informazioni chiare su quello che sta accadendo (quando viene tolta l’acqua, quando viene ripristinata, a che ora la possono ricevere, etc.), circostanza che impedisce alla collettività di potere fronteggiare per tempo le eventuali criticità che, di volta in volta, si verificano sul fronte dell’emergenza idrica. Tutto ciò, inutile aggiungerlo, sta determinando disservizi non da poco non solo nei confronti della cittadinanza ma anche per quanto concerne l’aspetto turistico con molte case vacanze costrette a disdire gli impegni o a vedersi chiedere dei rimborsi perché la crisi idrica ha causato pesanti difficoltà agli ospiti. Insomma, la cittadinanza è esasperata e per questo motivo chiediamo che, almeno, possa essere garantita una informazione all’altezza della situazione a vantaggio della collettività sciclitana. Chiediamo, inoltre, al sindaco di essere presente in prima persona nella risoluzione della problematica”.

Salva