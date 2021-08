Ragusa Calcio, confermato il difensore Sferrazza

Un’altra conferma d’eccellenza per l’Asd Ragusa calcio 1949 che va a rafforzare ulteriormente il reparto difensivo. Il colpo, stavolta, riguarda un giocatore che i tifosi ben conoscono per averlo apprezzato nella fase conclusiva della scorsa stagione. Stiamo parlando del difensore Giuseppe Sferrazza, classe 1994, che continuerà la propria esperienza con la maglia azzurra, dopo avere già dato prova di essersi inserito al meglio negli schemi tattici dell’allenatore Filippo Raciti. “E’ stata una chiamata – sottolinea Sferrazza – che mi ha molto soddisfatto perché vuol dire che il lavoro portato avanti è stato apprezzato. Dopo avere terminato la scorsa stagione, per motivi personali e logistici, avevo deciso di non giocare più a Ragusa. Nonostante ciò, la società e il mister mi hanno sempre “corteggiato” nel corso di tutto questo mese mettendomi nella condizione di potere fare parte di questo gruppo. Mi sono trovato bene e non ci sono ragioni perché non si debba proseguire tale avventura a maggior ragione adesso che si vuole puntare in alto. Abbiamo obiettivi importanti e una notevole ambizione. Sarà poi il campo, come sempre, a dire dove potremo arrivare”. Il presidente Giacomo Puma commenta: “Sferrazza ha risposto presente alla nostra sollecitazione e quindi, con un altro tassello di tale consistenza, la nostra retroguardia conta su un elevato valore specifico. Stiamo costruendo un gruppo che vogliamo amalgamare nella maniera giusta soprattutto per cercare di dare un’identità da subito alla nostra squadra. Ci sono giocatori senior di spessore e molti giovani talentuosi. Secondo noi, un mix interessante che può funzionare e che ci può regalare grosse soddisfazioni. Ci stiamo muovendo ancora sul mercato perché la squadra ha bisogno di altri innesti. Ma, intanto, negli ultimi tre giorni, con i vari colpi annunciati, riteniamo di avere alzato ulteriormente l’asticella delle nostre ambizioni”.

