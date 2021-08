Marina di Modica e Maganuco. Domenica “Puliamo a Fondo”

“Puliamo a fondo” è un evento organizzato da Ufficio Ecologia, nato con lo scopo di sensibilizzare i Cittadini verso la tutela del tratto di Scogliera fra Marina di Modica e Maganuco. Sono due giornate di raccolta rifiuti e microplastiche portate dalle maree, che proprio per la particolarità della zona non permette ai mezzi meccanici che si occupano della spiaggia di servire quella zona, per cui si necessita un intervento manuale. Domenica 8 Agosto lo staff si occuperà del tratto costiero. Sabato 21 Agosto dei fondali marini. È una buona occasione, affermano, per fare qualcosa di concreto per il nostro splendido tratto Costiero. Il primo appuntamento è per domenica 8 Agosto dalle ore 9.00 a Punta Religione.

